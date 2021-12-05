المشهد اليمني الأول

تصعيد غير مسبوق لقوات صنعاء، رداً على تصعيد تحالف العدوان بغاراته التي تقصف العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وتستهدف منازل المواطنين مخلفة شهداء وجرحى.

وصعدت صنعاء بالباليستيات والمسيرات اليمنية على معسكرات المرتزقة داخل مدينة مأرب وفي العمق السعودي ردا على جرئم التحالف في الساعات الماضية القليلة.

غارات قبل قليل

وشن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، قبل قليل من يوم الآحد 5 ديسمبر 2021م، سلسلة من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة إثر سلسلة من غارات العدوان السعودي الأمريكي وسط العاصمة صنعاء.

وأكد شهود عيان أن الطيران يستهدف الآن أحياء سكنية باتجاه ملعب الثورة في شارع التلفزيون شمال غرب العاصمة صنعاء.

محمد عبد السلام

ومع أن صنعاء لم تعلن رسميا عن تفاصيل الهجوم، إلا أن تنفيذه جاء بعد ساعات على تهديد رئيس الوفد الوطني للمفاوضات، محمد عبدالسلام، باستمرار في ما وصفها بـ”المعركة الدفاعية المقدسة” يشير إلى أن الهجوم كان اكبر بكثير مما اعلنه تحالف العدوان.

ويبدوا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيد غير مسبوق من قبل صنعاء، خصوصا بعد تلويح عبدالسلام بما وصفه بـ”رد مشروع” وانتقد مقدما ما وصفه بـ”الصراخ الإقليمي والدولي”.

ومع أن صنعاء لم تعلن رسميا عن تفاصيل الهجوم، إلا أن تنفيذه جاء بعد ساعات على تهديد رئيس الوفد الوطني للمفاوضات، محمد عبدالسلام، باستمرار في ما وصفها بـ”المعركة الدفاعية المقدسة” يشير إلى أن الهجوم كان اكبر بكثير مما اعلنه تحالف العدوان.

ويبدوا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيد غير مسبوق من قبل صنعاء، خصوصا بعد تلويح عبدالسلام بما وصفه بـ”رد مشروع” وانتقد مقدما ما وصفه بـ”الصراخ الإقليمي والدولي”.

المسيرات تستهدف العمق السعودي

أفاد مواطنون سعوديون قبل قليل، عن سماع دوي انفجار داخل المملكة السعودية، موؤكدين ان الانفجارات ناتجة عن وصول طائرة مسيرة يمنية.

وكما هو حال وسائل اعلام تحالف العدوان، فقد زعمت اعتراض مسيرة اطلقت من اليمن لاستهداف المملكة.

وكان هزت السعودية، صباح الاحد، سلسلة انفجارات، حسب افادات مواطنون سعوديون من داخل المملكة. وأكد المواطنون ان الانفجارات وقعت في جنوب المملكة ونتجت عن استهداف طائرات مسيرة يمنية.

وزعم تحالف العدوان اعتراض 4 طائرات مسيرة صباح اليوم استهدفت المنطقة الجنوبية للمملكة قادمة من اليمن، دون أن يحدد المكان.

باليستيات تستهدف معسكرات المرتزقة بمأرب

أفادت مصادر قبلية في مدينة مأرب، اليوم الآحد، أن 4 انفجارات عنيفة هزت مدينة مأرب.

وأكدت المصادر أن الانفجارات وقعت داخل مقر المنطقة العسكرية الثالثة وسط المدينة، ويرجح ان تكون ناتجه عن انفجارات مخازن أسلحة استهدفت بصاروخ باليستي.

الانفجارات تأتي في وقت احتدمت فيه المعارك عند المدخل الجنوبي للمدينة بعد أيام من التوقف وسط انباء عن تحقيق قوات الجيش واللجان الشعبية تقدم جديد على محور جبهة وادي ذنة الفليحة.

وهز انفجار اخر، مدينة مأرب، عصر اليوم، بصاروخ باليستي استهدف معسكر صحن الجن التابع لمرتزقة العدوان بمدينة مأرب.

هذه التطورات دفعت بالمبعوث الأمريكي الذي كان قد تخلى عن اثارة المخاوف بشأن “سقوط مأرب” إلى التعبير مجددا عن قلقه من التطورات الحالية ما يعكس مخاوف أمريكية حقيقة من دخول قوات صنعاء المدينة.