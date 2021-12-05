المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مساء اليوم الآحد 5 ديسمبر 2021م، سلسلة من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية عن سماع دوي انفجارات عنيفة إثر سلسلة من غارات العدوان السعودي الأمريكي وسط العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن 3 غارات استهدفت محطة للمشتقات النفطية في حي الأعناب السكني بالعاصمة

وأكد شهود عيان أن الطيران يستهدف الآن أحياء سكنية باتجاه ملعب الثورة في شارع التلفزيون شمال غرب العاصمة صنعاء.

ويواصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي استهداف الأعيان المدينة والأحياء السكنية متسبباً بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

مجزرة جديدة

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن استشهاد وإصابة 13 مدنيا بغارات طيران تحالف العدوان على حي الأعناب السكني في أمانة العاصمة.

واستهدفت غارات تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مخزنا للمواد الغذائية في حي الأعناب بمديرية معين.

كما شن طيران العدوان عدة غارات على العاصمة صنعاء مستهدفة حي النهضة ومذبح.

خروقات مستمرة لإتفاق السويد

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، اليوم الأحد، رصد 267 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق محاولة زحف على حيس تم إفشالها، و5 غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق 16 طائرة حربية في أجواء حيس والجراحي والفازة والجبلية و15 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية والجاح والجراحي والفازة.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت استحداث تحصينات قتالية في حيس و134 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 944 صاروخا وقذيفة و98 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

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