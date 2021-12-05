المشهد اليمني الأول

معارك مأرب الآن.. احتدام معارك عنيفة هذه اللحظات وانفجارات جراء اشتباكات عنيفة يسمع صداها مواطني مدينة مأرب ومدينة الوادي (تفاصيل كاملة)

أفادت مصادر قبلية، ليل الأحد، عن احتدام معارك عنيفة هذه اللحظات بين الجيش واللجان الشعبية وبين مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وأكدت المصادر، أن معارك طاحنه، وصفت بالأعنف، بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ومرتزقة العدوان من جهة آخرى على جبهات جنوب مدينة مأرب.

وأضافت، أن المعارك تمتد من حوض السد من الجهه الجنوبية وعلى امتداد جبل البلق الاوسط والشرقي وحتى السمع وخل العواض والى وادي السايله وعرق السايله.

وأشارت المصادر، أن اصوات المدفعيه والانفجارات جراء الاشتباكات يسمع صداها في كل المديريتين “المدينة، الوادي”.

وكان أفادت مصادر قبلية، اليوم الآحد، عن سماع 4 انفجارات استهدفت معسكرات المرتزقة داخل مدينة مأرب.

وأضافت المصادر حينها، أن انفجار عنيف هز معسكر صحن الجن التابع لمرتزقة العدوان مساء اليوم.