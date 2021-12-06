الرئيسية أخبار وتقارير لأول مرة.. جورج قرداحي يكشف مضمون الإستقالة ويسخر من ميقاتي ويوجه رسالة... أخبار وتقاريرالمشهد الدوليفيديوهات لأول مرة.. جورج قرداحي يكشف مضمون الإستقالة ويسخر من ميقاتي ويوجه رسالة لابن سلمان (فيديو) 6 ديسمبر، 2021 318 المشهد اليمني الأوللأول مرة.. جورج قرداحي يكشف مضمون الإستقالة ويسخر من ميقاتي ويوجه رسالة لابن سلمان مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب إستقالة قرداحي.. هكذا خسرت السعودية في مواجهة وزير محمد عبد السلام معلقا على استقالة قرداحي: لقد ظهرت السعودية صغيرة، وكان الوزير اللبناني كبيرا بموقفه الوطني والقومي جورج قرداحي مقدماً استقالته من الحكومة اللبنانية: لا أقبل أن أكون سبباً في أذية لبنان وحرب اليمن لن تستمر الى الأبد