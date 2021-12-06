المشهد اليمني الأول

نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الصورة القاتمة التي تعيشها مئات الالاف من الاسر في مدينة عدن والمناطق المحتل جراء ارتفاع اسعار الغذاء بسبب ارتفاع اسعار الصرف.

وفي الفيديو امرأة من عدن تنهال بالبكاء لانسداد الطرق امامها بعد عجزها الحصول على كسرة خبز او على مال بما يكفي لشراء خبز تسد به رمق جوع اطفالها.

ويظهر المقطع كيف ان المرأة استجدت للحصول على الخبز ولكن لا احد بات يستطيع مساعدتها بسبب الحالة المعيشية التي صار اليها الملايين في تلك المناطق.

واكدت عن تعبها لهذا الوضع وللحالة التي وصلت اليها مناطقهم من تدهور وضيق شديد في الحالة المعيشية بينما لا احد يكثرث مما يعانونه من ارتفاع في اسعار الخبز و الغذاء.

وياتي ذلك في الوقت الذي يسرق فيه التحالف ثروات اليمن من نفط وغاز وذهب والجوع يسحق الكثير من اليمنيين.

ووصلت اسعار الخبز الى 75 ريالا في المناطق المحتلة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار الى 1700 ريال بينما لاتزال اسعار الصرف في صنعاء والمناطق المحررة 600 ريال للدولار الواحد الامر الذي ادى لتفاقم الوضع المعيشي في المناطق المحتلة الى الاسوأ وينذر بانفجار ثورة الجياع.