المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، فجر اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021م، سلسلة من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية عن شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة من الغارات وسط العاصمة صنعاء.

استهداف متواصل للأعيان المدنية

ويواصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي استهداف الأعيان المدينة والأحياء السكنية متسبباً بسقوط عدد من الشهداء والجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات.

ففي صعدة استشهد أربعة مواطنين وأصيب 6 آخرون بينهم 4 مهاجرين أفارقة بنيران جيش العدو السعودي في منطقتي الرقو وآل الشيخ بمديرية منبه الحدودية.

كما شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارة على سوق الملاحيط بمديرية الظاهر، بالإضافة إلى قصف مدفعي سعودي استهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه.

وفي حجة أصيب طفل بجروح إثر انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في منطقة المزرق بمديرية حرض.

أما مارب فشن طيران العدوان 22 غارة على مديرية الجوبة، و7 غارات على مديرية صرواح.

وفي الجوف شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعف، كما شن غارة على مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

خروق مستمرة لإتفاق السويد

وفي الحديدة أعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، رصد 134 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة. وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق زحف ومحاولة تسلل في حيس، و6 غارات لطيران حربي، و5 غارات لطيران تجسسي على حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت تحليق طائرات تجسسية وحربية في أجواء حيس والفازة والجبلية، و65 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و50 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.