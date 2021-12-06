المشهد اليمني الأول

بعد الانتصارات المفاجئة التي حققتها جماعة أنصارالله في المنطقة الغربية وتشديد حصار مأرب، ازدادت ثقة هذه القوات في تقدم المعركة ضد المعتدين السعوديين الإماراتيين والقوات المتحالفة معها. لدرجة أنه بعد الجولة الثامنة، باتت صنعاء تهدد الإمارات الآن بعملية “توازن رادع” في عمق الأراضي السعودية.

جاء البيان في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث العسكري اليمني يحيى سريع تفاصيل عملية التوازن الثامنة، ردا على الغارات الجوية واسعة النطاق ضد المدن وكذلك الهجمات المسلحة التي تدعمها الإمارات غرب مدينة موكا الساحلية لتعطيل عمليات أنصار الله المستمرة في ضواحي مأرب وتعويضات الهزائم الحديثة.

وبحسب سريع، مع استمرار الهجمات يمكن إعادة الإمارات إلى البنك المستهدف للجيش و “اللجان الشعبية”. إن تهديد أنصار الله للإمارات خلال الحرب ليس ظاهرة جديدة، وقد حدثت تهديدات مماثلة في الأشهر الأخيرة. لكن قيادة أنصار الله أظهرت أنها لا تريد توسيع نطاق الصراع في المنطقة. لكن قبل بضعة أشهر، أرسل طائرات بدون طيار في سماء أبو ظبي ودبي.

وقبل أيام قليلة، أكد وزير الخارجية في صنعاء هشام شرف في كلمة له، معارضة اليمن لأعمال الإمارات غير القانونية على أراضي هذا البلد وجزره، وقال “إذا لم تغادر أراضينا وجزرنا، فستشتعل النيران قريبا عندها. واعتبر هشام شرف تصرفات الإمارات على جزيرتي سقطرى وميون قضية لن تصمت صنعاء حيالها. وفي هذا الصدد، قال محمد البخيتي، عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله، أيضًا: إن الإمارات ليست آمنة لأنها احتلت بعض مناطق اليمن ومن المحتمل أن يتم استهدافها في أي لحظة.

من هذه المواقف، تتضح أهداف أنصار الله ومطالبه من التهديد الإماراتي إلى حد كبير، والتي تستند إلى إحجام الإمارات عن السيطرة على أراضي اليمن الطبيعية وثرواتها، وكذلك دفع أبو ظبي للتراجع عن المشاركة في الحرب. ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما هي الآثار التي يمكن أن يتركها تهديد الإمارات العربية المتحدة على أهداف أبو ظبي واستراتيجيتها في ساحة المعركة.

الإمارات في مضيق استراتيجي

منذ انضمامها إلى التحالف الذي تقوده السعودية في غزو اليمن، ركزت الإمارات العربية المتحدة على المناطق الجنوبية والساحلية من اليمن للسيطرة على موانئها وجزرها الاستراتيجية والغنية بالموارد. لتنفيذ هذه الأهداف، تدعم الإمارات المسلحين فيما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي للإطاحة بالحكومة المخلوعة والهاربة لمنصور هادي من عدن والسيطرة على جزر مهمة مثل سقطرى (إحدى القواعد التقليدية للإخوان الإصلاحيين في اليمن).

في منتصف عام 2019، أعلنت الإمارات عن تغيير في استراتيجيتها في الحرب وإنهاء الوجود العسكري المباشر في الحرب، وهو ما شكل ضربة قاتلة لحليفها المقرب السعوديين. تم تحديد ثلاثة أسباب وراء هذه الخطوة، بما في ذلك إحجام الإمارات عن الاستمرار في تحمل التكاليف العسكرية والمالية للحرب، وجهود أبو ظبي لتحسين صورتها عن حقوق الإنسان عند الغرب، واستمرار الحرب من خلال الوكلاء لكيلا تقع تحت رحمة تهديدات صواريخ وقذائف وطائرات بدون طيار التابعة لأنصار الله كمصير السعودية.

ومع ذلك، فإن التحول العسكري من الحرب اليمنية وتحول الأحداث نحو انتصارات أنصار الإسلام السريعة والخلافات بين المجاميع العسكرية للعدو، دفع الإمارات عمليًا إلى رؤية مصالحها الآن على المحك. وبينما ينبغي النظر في تحرير مدينة مأرب، فإن الإمارات تشعر بالقلق من أنصار الله ستعد خطة للتحرك نحو المهرة بعدها. المهرة هي أقرب نقطة من اليمن إلى أراضي الإمارات، وتضع البلاد بالكامل تحت سيطرة القوات اليمنية. أيضًا، يمكن لهذه المقاطعة، التي لها ساحل بحري قريب من بحر عمان، أن تزيد بشكل كبير من قوة أنصار الله للتأثير على العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة والجنوبيين.

ودفع هذا الوضع الشعب الإماراتي لبدء المفاوضات سرا وعلانية، لكن يصعب على الإمارات التفاوض مباشرة مع أنصار الله لأن ذلك سيثير غضب السعودية. لذلك، طلبوا أولاً من المصريين التوسط مع أنصار الله. كما أثاروا القضية مع السوريين الذين شددوا على عدم التوجه إلى صنعاء إلا لحل الأزمة اليمنية، إيران هي خيار آخر ربما تستخدمه الإمارات في الأسابيع المقبلة للتوسط.

ضعف العمق الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي أكثر هشاشة من الرياض

لا شك أن تهديدات أنصار الله لأبو ظبي ستكون أكثر فعالية من الرياض. من حيث العمق الاستراتيجي، المملكة العربية السعودية هي أرض أوسع من الإمارات، ونتيجة لذلك، فإن المراكز العسكرية والاقتصادية الحساسة مبعثرة أكثر من الإمارات. من ناحية أخرى، يعتبر الاقتصاد الإماراتي اقتصادًا تجاريًا بحتًا يقوم على وجود مستثمرين أجانب يعتمدون على قطاع العقارات والاعتماد على صادرات الموانئ.

في ظل هذه الظروف، فإن إطلاق صواريخ أنصار الله الأولى على مراكز مثل دبي يمكن أن يكون له عواقب اقتصادية وخيمة على الشعب الإماراتي بسرعة كبيرة ويسبب إفلاسًا اقتصاديًا كبيرًا لهذه المشيخة. تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً معرض دبي إكسبو 2020 المخطط له باستثمارات إماراتية كبيرة لحل الأزمة الاقتصادية وفتح الباب لجذب استثمارات أجنبية كبيرة، وتحويل أبو ظبي إلى قطن لهذا المعرض العالمي.

في ظل هذه الظروف، يبدو أنه مع تركيز أنصار الله على تكثيف الضغط على الإمارات للانسحاب من الساحل والجزر اليمنية، لن يكون أمام أبو ظبي خيار سوى تقليص المشاركة العسكرية في هذه المناطق وتسليم الظروف لقواتها العميلة. من الواضح أن أنصار الله لها اليد العليا في الحرب بتوجهها القومي الساعي إلى الاستقلال وكسب التأييد الشعبي لتحرير مناطق البلاد من وجود المحتلين.

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