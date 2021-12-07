المشهد اليمني الأول

أكد أبناء ووجهاء مديرية المخادر في محافظة إب، اليوم الاثنين، استمرارهم في التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال.

وفي الوقفة القبلية، أشار المشاركون إلى أن تصعيد العدوان ومرتزقته من جرائمهم بحق المدنيين لن يتوقف إلا بالتحشيد للجبهات.

وأهاب المشاركون في بيان الوقفة بكافة القبائل اليمنية التحرك للجبهات للمشاركة في الانتصارات وتحرير البلاد من دنس الغزاة والمحتلين.

فيما أشاد نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، بمواقف أبناء المخادر الوطنية في مواجهة العدوان، مشددا على ضرورة التنسيق وتفعيل كل الشخصيات الاجتماعية وفق مسارات التحشيد والتعبئة العامة.

من جانبه، أكد نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي، أن رفد الجبهات بالمال والرجال كفيل بتحقيق النصر المؤزر وتحرير كامل اليمن وطرد المحتل الخارجي.

بدوره، أشار وكيل المحافظة يحيى القاسمي، إلى أن استمرار قوافل الدعم بالمال والرجال إلى الجبهات يرفع معنويات أبطال الجيش واللجان ويساهم في تحقيق المزيد من الانتصارات.