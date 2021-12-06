المشهد اليمني الأول

يستمر تعرض المملكة السعودية، مساء اليوم الإثنين، لهجوم باليستي متكرر، مستهدفا الرياض وخميس مشيط.

وأفاد مواطنون سعوديون، مساء اليوم الإثنين عن سماع دوي انفجار عنيف جنوب السعودية عسير.

وأكد المواطنون، أن الانفجار نتج اثر قصف صاروخ باليـستي يمني في خميس مشيط.

وزعمت وسائل إعلام تابعة للنظام السعودي، تمكنهم من اعتراض صواريخ باليستيتية أطلقت من اليمن تجاه خميس مشيط والرياض.

وكانت قد تعرضت العاصمة السـعودية الرياض لهجوم صاروخي في وقت مبكر من مساء اليوم.

كما تعرضت جنوب اللمملكة -أمس الأحد- لهجوم بـ5 طائرات مسيرة لم يتم الإعلان علنها رسمياً حتى اللحظة.