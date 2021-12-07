المشهد اليمني الأول

عملية السابع من ديسمبر.. استهداف مواقع عسكرية وأهداف اقتصادية في الرياض وأبها وجدة وجيزان وعسير بعشرات الطائرات والصواريخ الباليستية اليمنية

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة نفذت عملية السابع من ديسمبر الهجومية في العمق السعودي، ردا على جرائم العدوان الأمريكي السعودي.

واضاف العميد يحيى سريع ان القوات المسلحة نفذت عملية هجومية ب25 طائرة مسيرة وعدد كبير من الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع عسكرية حساسة داخل العمق السعودي.

العملية العسكرية الواسعة استهدفت وزارة الدفاع بالرياض وأهداف عسكرية حساسة، اضافة الى أهداف اقتصادية في جدةَ والطائفِ وجيزانْ ونجرانَ وعسير.

وفي ما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

(فَمَنِ اعتَدَىٰ عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَىٰ عَلَيكُم ) صدق الله العظيم

رداً على جرائمِ العدوانِ السعوديِّ الأمريكيِّ بحقِ شعبِنا واستمرارِ الحصارِ والعدوانِ

نفذتِ القواتُ المسلحةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعيةً (عمليةْ السابع من ديسمبر) استهدفتْ عدداً من الأهدافِ العسكريةِ التابعةِ للعدوِ السعودي في الرياضِ وجدةَ والطائفِ وجيزانْ ونجرانَ وعسير .

نفذتِ العمليةُ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ وخمسٍ وعشرين طائرةً مسيرةً وعلى النحو الآتي:

ستُ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد3 وعددٌ من صواريخِ ذي الفقارِ استهدفتْ وزارةَ الدفاعِ ومطارَ الملك خالد وأهدافاً عسكريةً أخرى في عاصمةِ العدوِّ السعوديِّ الرياض.

ستُّ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد2 و 3 استهدفتْ قاعدةَ الملكِ فهد الجويةَ بالطائفِ وشركةَ أرامكو بجدة.

خمسُ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد1و2 استهدفتْ مواقعَ عسكريةً في مناطقَ أبها وجيزانَ وعسير.

ثمانِ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2K وعددٌ كبيرٌ من الصواريخِ الباليستيةِ استهدفتْ مواقع حساسةً وهامةً في مناطقَ أبها وجيزانَ ونجران.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تهيبُ بكافةِ المواطنينَ والمقيمينَ في المناطقِ المستهدفةِ إلى الابتعادِ عن المناطقِ والمواقعِ العسكريةِ كونَها أصبحتْ أهدافاً مشروعةً لقواتِنا.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواجهُ التصعيدَ بالتصعيدِ وستنفذُ إن شاءَ اللهُ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ ضمنَ دفاعِها المشروعِ عن الشعبِ والوطنِ..

وما النصرُ إلا من عندِ الله

صدق الله العظيم

عاش اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكل أحرار الأمة

صنعاء 3 جمادى الأولى 1443 هجرية

الموافق 7 ديسمبر 2021 ميلادية

صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية