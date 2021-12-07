المشهد اليمني الأول

عاود طيران تحالف العدوان استهداف أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء، عصر اليوم الثلاثاء، بسلسلة غارات جوية.

مصادر أمنية أفادت، أن طيران تحالف العدوان شن غارتين على حي سعوان السكني بمديرية شعوب، وغارة استهدف جامعة الايمان بمديرية الثورة.

وكان طيران تحالف العدوان شن فجر اليوم، غارتين جوار مبنى قناة اليمن الفضائية بمديرية الثورة، واستهدف بغارتين ورشة صيانة للسيارات تابعة للمواطن يوسف السامعي في حارة الخير جوار مستشفى السعودي الألماني بشارع الستين.

وأكد المصادر أن الغارات تسببت بأضرار في منازل وسيارات المدنيين وحدوث حالة من الفزع في أوساط الأهالي.

وفي محافظة صنعاء، استهدف طيران تحالف العدوان بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان، وغارة على شبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان ما أدى إلى تدميرها.