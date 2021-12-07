المشهد اليمني الأول

انفجرت دراجة نارية، اليوم الثلاثاء، قرب مطعم مقابل استشارية مستشفى البصرة التعليمي الجمهوري جنوب العراق، وخبراء الأدلة الجنائية يعملون لإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، عن وقوع حادث تفجير دراجة نارية في تقاطع الصمود في محافظة البصرة. وأدى الحادث حسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة إلى استشهاد مواطنين من جرّاء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة”.

#شاهد_عن_قرب انفجار دراجة نارية في البصرة جنوبي العراق

https://t.co/RgBYw7F6fM — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) December 7, 2021

وأفادت مصادر، بانفجار سيارة قرب مطعم مقابل استشارية مستشفى البصرة التعليمي الجمهوري جنوب العراق، مؤكّداً وقوع 6 شهداء و 7 جرحى.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات لمكان الحادث.

وأدان الرئيس العراقي برهم صالح التفجير، وقال في تغريدة له اليوم، إن “الحادث الإرهابي الاجرامي الذي استهدف أهلنا في البصرة وفي هذا التوقيت، محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلد.

كذلك استنكر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، “الهجوم الإرهابي الوحشي الذي استهدف اليوم وسط مدينة البصرة، باستخدام عجلة مفخخة، وأسفر عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين”.

يذكر أن الخلية الأمنية أكّدت أن “خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة لازالوا يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث”، وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية.