المشهد اليمني الأول

مجزرة كبرى بالساحل الغربي.. صاروخ باليستي يستهدف تجمعات كبيرة ويحصد المئات من مرتزقة العدوان في الساحل الغربي

أفادت مصادر مطلعة في الحديدة، اليوم الثلاثاء، عن استهداف تجمعات كبيرة من مرتزقة العدوان في السـاحل الغربي.

وأضافت المصادر، أن صاروخ باليستي استهدف تجمع كبير لمرتزقة العدوان صباح اليوم في جبهة الساحل الـغربي.

وأكدت، أن عملية الاستهداف كانت ناجحة، وحصدت المئات من مرتزقة العدوان مابين قتيل وجريح بينهم قيادات رفيعة.

يشار الى تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحوفات واسعة لمرتزقة في جبهة السـاحل الغربي خلال الأيام الأخيرة.