المشهد اليمني الأول

ورد الآن من مأرب.. احتدام معارك عنيفة بمأرب وهجوم واسع للجيش واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدوان نتج عنه السيطرة على مواقع جديدة وفرار مرتزقة العدوان بقيادة اللواء بحيبح

حققت قوات الجيش واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، تقدم ميداني جديد في المواجهات التي تخوضها ضد قوات المرتزقة في الضواحي الجنوبية لمدينة مأرب.

أفادت مصادر قبلية، اليوم الثلاثاء، عن احتدام مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ومرتزقة العدوان من جهة أخرى، في شقة مي وعرق مي وباتجاه البور واللجمه جنوب البلق الشرقي.

وأضافت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على مناطق جديدة في مديرية الوادي الكبير بمدينة مأرب، إثر معارك عنيفة مع قوات المرتزقة، استمرت منذ فجر اليوم.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية شنت هجوم عسكري واسع من مواقعها شرقي سلسلة جبال “البلق” باتجاه مواقع قوات مرتزقة العدوان في مناطق “جبل لضاه” ومنطقة “بقيرتين” ومنطقة “قرون البور” جنوب غرب وادي عبيدة.

وعلى الرغم من كثافة غارات طيران التحالف ليل (الإثنين-الثلاثاء)، على مناطق التماس، خاصة في مناطق وادي عبيدة جبال البلق، إلا أن قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من فرض سيطرتها على تلك المناطق والتقدم باتجاه المناطق الصحراوية لمديرية الوادي.

ووفقاً للمصادر نفسها، فقد أجبرت قوات الجيش واللجان الشعبية مقاتلي محور بيحان التابع لتحالف العدوان بقيادة العميد المرتزق “مفرح بحيبح” على الفرار من تلك المناطق التي سقطت في قبضة قوات الجيش واللجان الشعبية إلى وسط مديرية الوادي.