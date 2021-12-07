المشهد اليمني الأول

ردت القوات المسلحة اليمنية على تصعيد العدوان بتصعيد مماثل، وأعلنت تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية ضمن الدفاع المشروع.

وأهابت القوات المسلحة بكافة المواطنين والمقيمين في المناطق المستهدفة، بالابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافها مشروعة لقواتنا.

كان ذلك في بيان القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، لعملية السابع من ديسمبر التي استهدفت مواقع عسكرية واقتصادية حساسة بالعمق السعودي.

واستهدفت القوات المسلحة بعملية السابع من ديسمبر، أهداف عسكرية وحيوية في الرياض وجدة والطائف وجيزان ونجران وعسير بالمملكة السعودية.

ونفذت العملية بعدد من الصواريخ الباليستية و25 طائرة مسيرة، حيث توزعت 6 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وعدد من صواريخ ذوالفقار استهدفت وزارة الدفاع ومطار الملك خالد وأهدافا عسكرية أخرى في الرياض

واستهدفت قاعدة الملك فهد الجوية بالطائف وشركة أرامكو بجدة بـ 6 طائرات مسيرة نوع صماد 2 وصماد 3، و 5 طائرات مسيرة نوع صماد 1 وصماد 2 استهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان وعسير. وتم استهداف مواقع حساسة وهامة في أبها وجيزان ونجران، بـ 8 طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وعدد كبير من الصواريخ الباليستية.

وكانت هذه العملية، ردا على تصعيد تحالف العدوان، بغاراته التي استهدفت الأحياء السكنية بالعاصمة صنعاء وحجة ومأرب وصعدة وغيرها من المحافظات اليمنية.