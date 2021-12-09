المشهد اليمني الأول

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، فجر اليوم الخميس، 9 ديسمبر 2021م، سلسلة من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية أن طيران العدوان الأمريكي السعودي، شن عدة غارات استهدفت دار الرئاسة جنوب العاصمة بالإضافة إلى مناطق في الستين الشمالى وكذلك شرق العاصمة.

وبينت ان غارات العدوان استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان، مشيرةً إلى شن طيران العدوان غارة أخرى استهدفت منطقة ضبوة بمديرية سنحان.

وأفادت المصادر، أن غارات العدوان استهدفت مؤسسة المياه والريف في مديرية الثورة.

وأكدت المصادر، تضرر منازل وممتلكات المواطنين وحدوث حالة من الفزع في أوساط الأهالي جراء قصف طيران العدوان لمؤسسة المياه والريف.

استهداف متواصل لأحياء سكنية

ويواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات، مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

ففي صعدة أمس الأربعاء، بإصابة مواطن بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية. وشن طيران العدوان غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وفي محافظة مارب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 25 غارة على مديريتي الجوبة وصرواح.

وكان شن طيران تحالف العدوان، يوم أمس الأول الثلاثاء، غارتين على حي سعوان السكني بمديرية شعوب، وغارة استهدف جامعة الايمان بمديرية الثورة.

كما شن طيران تحالف العدوان فجر يوم أمس، غارتين جوار مبنى قناة اليمن الفضائية بمديرية الثورة، واستهدف بغارتين ورشة صيانة للسيارات تابعة للمواطن يوسف السامعي في حارة الخير جوار مستشفى السعودي الألماني بشارع الستين.

وفي محافظة صنعاء، استهدف طيران تحالف العدوان بغارتين منطقة جربان بمديرية سنحان، وغارة على شبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان ما أدى إلى تدميرها.

خروقات اتفاق الحديدة

أعلن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق عن رصد 125 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضاف المصدر أن الخروقات تضمنت تحليق طائرة حربية في أجواء حيس وطائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن من بينها 79 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و36 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.