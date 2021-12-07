المشهد اليمني الأول

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قال المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ: “إن التصعيد العسكري المستمر للنزاع في اليمن مقلق للغاية.

ودعا في بيان مقتضب بصفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس وخفض تصعيد العنف.

وأضاف: أذكرهم بالتزاماتهم فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية بحسب القانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أن الخيارات العسكرية لن تؤدي إلى حلول مستدامة، وتقع على الأطراف مسؤولية إعطاء الأولوية لاحتياجات المدنيين والتعاون مع جهود الأمم المتحدة الرامية لإحياء عملية سياسية تهدف للتوصل إلى تسوية عادلة عن طريق التفاوض لإنهاء النزاع في اليمن بشكل شامل.”

وتتجاهل الأمم المتحدة غالباً جرائم وتصعيد تحالف العدوان السعودي الأمريكي، فيما لاتفنك من دعواتها للسلام عقب أي رد يمني يطال العمق السعودي.

وكان قد استشهد وأصيب أكثر من 60 مواطن في 8 محافظات خلال أسبوع بغارات وقصف تحالف العدوان السعودي الأمريكي وسط صمت مطبق من الأمم المتحدة، التي سارعت للحديث عن السلام عقب عملية السادس من ديسمبر، التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية اليوم.