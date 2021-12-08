المشهد اليمني الأول

تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية مساء الثلاثاء من اسقاط طائرة امريكية تجسسية نوع سكان إيغل.

واكد العميد يحيى سريع متحدث القوات المسلحة بان الدفاعات الجوية اسقطت الطائرة التجسسية الامريكية نوع سكان إيغل اثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء الجوبة بمأرب.

مشيراً الى انه تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.

مواصفات اسكان ايغل الامريكية

وتعد سكان ايغل واحدة من عدة طائرات امريكية تم اسقاطها في محافظات يمنية عدة ابرزها الحديدة ومارب والجوف وابرزها من ام كيو9وتبلغ قيمة الطائرة (سكان ايغل)، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.