المشهد اليمني الأول

قال الناطق الرسمي باسم الشركة اليمنية للغاز, إن الشركة تسعى جاهدة لتغطية احتياج المواطنين من مادة الغاز خلال فصل الشتاء من الكميات التي تصل من صافر رغم قلة هذه الكميات.

وأشار ناطق شركة الغـاز أن احتجاز تحالف العدوان سفن الغاز المنزلي لفترات طويلة يضاعف الغرامات التي يتحملها الشعب اليمني الى مئات الملايين من الدولارات.

وأكد معصار أن الأوضاع التموينية في المناطق المحررة أصبحت مستقرة بعد سنوات من تدمير منشآتها من قبل المرتزقة والقاعدة المدعومون من تحالف العدوان.

وتطرق معصار الى جهود الشركة في توفير مادة الغاز المنزلي، والعمل على معالجة الأضرار التي لحقت بمقدرات الشركة في تلك المناطق خلال سنوات سيطرة المرتزقة والقاعدة المدعومين من تحالف العدوان.. وكذلك برامج الشركة في مجال الصيانة والتوعية والتحديات التي تواجهها، وغيرها من القضايا.