المشهد اليمني الأول

مشاهد أولية.. شاهد الآباتشي تدخل خط المعركة بصفوف قوات صنعاء وتقلب الطاولة بانتصارات كبيرة وتثير الرعب والخوف في صفوف مرتزقة العدوان

وتداولت وسائل اعلام، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لمشاركة الآباتشي في معركة مأرب، وذلك الى جانب الجيش واللجان الشعبية، في حادثة هي الأولى منذ خوضهم معركة النفس الطويل لتحرير اليمن المستمرة منذ سبعة أعوام.

الأمر الذي أثار الرعب والخوف بين صفوف مرتزقة العدوان، كون الحادثة مفاجئة وجريئة، باستخدام قوات الجيش واللجان الشعبية آباتشي في أهم معركة وأخطرها في مأرب رغم استمرار تحليق وكثافة قصف الطيران الحربي لتحالف العدوان.