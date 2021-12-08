المشهد اليمني الأول

باشرت مستشفيات مدينة مأرب، بارسال نداء استغاثة عاجلة، كمستشفى الهيئة والمستشفى العسكري، للمتبرعين بالدم بالتوجه الى المستشفيات بسرعه عاجله، نتيجة العدد الكبير للجرحى من مرتزقة العدوان اثر المواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في جبهات مأرب

وأفادت مصادر قبلية في مأرب، اليوم الأربعاء، عن انتصارات استراتيجية جديدة للجيش واللجان الشعبية في الجبهات الجنوبية لمدينة مأرب.

وأكدت المصادر، أن الجيش واللجان الشعبية سيطرت على سلسلة جبال البلق الشرقي، التي تعتبر آخر مرتفع للدفاع عن مدينة مأرب من الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة.

وأشارت الى انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان، بعد مصرع العشرات منهم، اثر التقدم الكبير للجيش واللجان الشعبية.

مضيفة أن مستشفيات المدينة كمستشفى الهيئة والمستشفى العسكري ترسل نداء استغاثة للمتبرعين بالدم بالتوجه الى المستشفيات بسرعه عاجله.



تواصل قيادات بمدينة مأرب مع صنعاء

كما كشف حسين العزي، عن اتصالات كثيفة من قيادات بارزة بصفوف مرتزقة العدوان مع حكومة صنعاء.

وقال حسين العزي في تغريدة له بتويتر: لأسرتنا الكبيرة ( الشعب ): نبشر قلوبكم الطيبة بأن الإنهيارات في معسكرات المرتزقة تتسارع وقيادات كبيرة منهم بدأت في التواصل معنا.

وأضاف العزي: نسأل الله أن يكون ذلك مؤشر عودة صادقة للحق وللأهل فنحن في نهاية المطاف أبناء بلد واحد ويفترض أن يكون الجميع في خندق الوطن ضدالعدوان الخارجي.

وكشفت المصادر، عن فرار كبير لمرتزقة العدوان من جبهات القتال، بعد تقدم الجيش واللجان الشعبية اثر السيطرة على سلسلة جبال البلق، جنوب مدينة مأرب.

يشار الى منح القيادة العسكرية اليمنية الفرصة الأخيرة للذين لم يستسلموا لترتيب أوضاعهم، ودعوة اخيرة للمغرر بهم للعودة الى حضن الوطن قبل فوات الآوان.

أسوء سيناريو للتحالف

على ذات السياق، علق عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد البخيتي عن الإنتصارات الجديدة، موكداً أن تحرير محافظة مأرب هو أسوأ سيناريو لتحالف العدوان، وأن ساعات الحسم باتت قريبة في مأرب.

وأضاف البخيتي للميادين أن القوات المسلحة اليمنية تخضع لضغوط شعبية تطالبها بسرعة تحرير مأرب. مشيراً الى أن انكسار قوات العدوان في مـأرب يعني انكسارهم في باقي الجبهات.

ولفت الى أن تحرير محافظة مأرب سيسمح بفك الحصار عن اليمن، وأن دول العدوان لم يعد بإمكانها فرض الحصار وضرب اليمن من موقع آمن. كاشفاً عن ثمة محاولات من دول العدوان لتفجير الحرب للتغطية على تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية في مـأرب.

وأوضح البخيتي أن الإنتصارات الأخيرة رسالة لواشنطن ولندن أن الشعب اليمني يزادا شعوراً بالوعي برغم الحصار والحرب.

مشاركة الأباتشي

وتداولت وسائل اعلام، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لمشاركة الآباتشي في معركة مـأرب، وذلك الى جانب الجيش واللجان الشعبية، في حادثة هي الأولى منذ خوضهم معركة النفس الطويل لتحرير اليمن المستمرة منذ سبعة أعوام.

الأمر الذي أثار الرعب والخوف بين صفوف مرتزقة العدوان، كون الحادثة مفاجئة وجريئة، باستخدام قوات الجيش واللجان الشعبية آباتشي في أهم معركة وأخطرها في مأرب رغم استمرار تحليق وكثافة قصف الطيران الحربي لتحالف العدوان.

اسقاط طائرة

وكان أعلن متحدث القوات المسلحة، العميد سريع، عن اسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) تابعة لقوات العدوان السعودي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية قبل قليل في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مـأرب. وأكد سريع، أن عملية إسقاط الطائرة تمت بسلاح مناسب.

وتعد سكان ايغل واحدة من عدة طائرات امريكية تم اسقاطها في محافظات يمنية عدة، ابرزها الحديدة ومـأرب والجوف وابرزها من ام كيو9 وتبلغ قيمة الطائرة (سكان ايغل)، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.