المشهد اليمني الأول

بعث القيادي في المؤتمر الشعبي العام عبر القناة الرسمية في صنعاء كل التحايا من الاحرار اليمنيين في الخارج للجيش واللجان الشعبية ووزارة الدفاع اليمنية الذين يخوضون معركة السيادة واستقلال القرار اليمني.

وبعث القيادي ياسر اليماني لاول مرة منذ سنوات في الغربة عبر قناة اليمن الرسمية في العاصمة اليمنية صنعاء التحية لابناء وامهات الشهداء من الجيش واللجان الشعبية لاستبسالهم في الدفاع عن حرية اليمن واستقلاله.

تحيه لأهلنا في صنعاء الصمود والعزه pic.twitter.com/LlyLEy7EB9 — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) December 7, 2021

وقال اليماني نبعث بالتحية كل التحية لابناء بلدنا المقاتلين والفدائيين من الجيش واللجان وكذلك لابناءنا في الحدود الجنوبية للمملكة ووزارة الدفاع في صنعاء. واكد: نقبل اقدام اولئك الشجعان الذين ظلوا طيلة سنوات العدوان يدافعون عن اليمن.

من جهته وجه نائب وزارة الخارجية حسين العزي في تغريدة على تويتر التحية لياسر اليماني واصفا اياه بالصوت الحر.