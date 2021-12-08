المشهد اليمني الأول

انتصارات نوعية كبيرة تسطرها قوت الجيش واللجان الشعبية في مأرب، بمواجهاته مع قوات مرتزقة العدوان في عدة جبهات.

وأسقطت صنعاء خلال الساعات الماضية، طائرة تجسسية أمريكية الصنع نوع Scan Eagle، في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، تعتبر هذه الطائرة من أقوى الطوائر التجسسية وتمتلك تكنولوجيا حديثة.

وبعد ساعات من اسقاط الطائرة أمريكية، عاودت صنعاء بانتصار جديد، باسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع نوع CH4، تابعة لسلاح الحجو السعودي في عدوانه على اليمن، في منطقة الوادي بمحافظة مأرب.

كان ذلك بعد حدث مزلزل، بمشاركة طائرة اباتشي تابعة لقوات الجيش واللجان الشعبية، ضد مواقع مرتزقة العدوان في جبهات مأرب.

وكان لهذا الحدث، تغير كبير في مجرى المعركة، الذي تسبب بانتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية بالسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة، كانت في قبضة مرتزقة العدوان.

وأثارت هذه الحادثة، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الإجتماعي، كون الأمر مفاجئ، في الوقت الذي يشن العدوان السعودي طلعات جوية كبيرة ومكثفة على جبهات مأرب المشتعلة.

وحسب مصادر قبلية في مأرب، فان الطيران الحربي التابع للعدوان، قام بقصف مجموعة من مرتزقته في مديرية الوادي جنوب مدينة مأرب، ومصرع العشرات منهم.

يشار الى معارك شديدة تشتعل بها جبهات مأرب، وسط تقدم كبير للجيش واللجان الشعبية مقابل انهيارات كبيرة بصفوف مرتزقة العدوان.