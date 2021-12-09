المشهد اليمني الأول

أفادت مصادر محلية أن طيران العدوان الأمريكي السعودي، شن عدة غارات استهدفت دار الرئاسة جنوب العاصمة بالإضافة إلى مناطق في الستين الشمالى وكذلك شرق العاصمة.

وبينت ان غارات العدوان استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة المحجر بمديرية همدان، مشيرةً إلى شن طيران العدوان غارة أخرى استهدفت منطقة ضبوة بمديرية سنحان.

وأفادت المصادر، أن غارات العدوان استهدفت مؤسسة المياه والريف في مديرية الثورة.

وأكدت المصادر، تضرر منازل وممتلكات المواطنين وحدوث حالة من الفزع في أوساط الأهالي جراء قصف طيران العدوان لمؤسسة المياه والريف.

وشن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، فجر اليوم الخميس، 9 ديسمبر 2021م، سلسلة من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية أن طيران العدوان الأمريكي السعودي، شن عدة غارات استهدف بها جنوب وشمال غرب العاصمة صنعاء وتحليق مستمر.

وأكدت المصادر، أن غارات العدوان استهدفت دار الرئاسة جنوب العاصمة بالإضافة إلى مناطق في الستين الشمالى وكذلك شرق العاصمة وتحليق مستمر.