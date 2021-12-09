المشهد اليمني الأول

عقد بأمانة العاصمة اليوم، المؤتمر المروري الأول تحت شعار “السلامة المرورية مسئولية مشتركة” نظمته إدارة مرور الأمانة.

وفي الافتتاح أكد أمين العاصمة حمود عباد، اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتحسين الأداء المروري وتعزيز دور رجال المرور في الميدان وضبط وتسهيل حركة السير وتخفيف الازدحامات بالشوارع لإبراز الصورة الحضارية للعاصمة صنعاء.

وعبر عن الاعتزاز بدور رجال المرور، والحرص على دعم ومساندة جهودهم في تنظيم حركة السير.. لافتا إلى أن صنعاء هي الواجهة الحضارية لليمن ما يحتم على الجميع العمل لإظهارها بمظهر يليق بمكانتها.

وحث عُباد، مكتب الأشغال على رفع الأسواق والبسطات العشوائية من الشوارع لتسهيل حركة السير والحفاظ على المظهر الجمالي للعاصمة. وأكد ادارك أمانة العاصمة لاحتياجات إدارة المرور لتحسين خدماتها، والحرص على توفير تلك المتطلبات وفق الإمكانيات المتاحة.

فيما استعرض وكيل الأمانة لقطاع المشاريع والأشغال المهندس عبد الكريم الحوثي, تقريراً عن مشاريع وأعمال التحسينات المرورية التي نفذتها أمانة العاصمة خلال 2019 – 2021م والتي أسهمت في تسهيل حركة السير والحد من الاختناقات المرورية.

وأوضح أن المشاريع استهدفت تحسين أكثر من ٥٠ موقعا بمديريات أمانة العاصمة وتوزعت على عشرة محاور منها المطار والستين وحدة والخمسين وغيرها من المناطق الحيوية المستهدفة بالتنسيق مع إدارة المرور.

وأشار المهندس الحوثي إلى أن الأعمال شملت إزالة بعض الأرصفة وتنفيذ “اليوترنات” في عدة تقاطعات وتنفيذ العلامات والإرشادات المرورية وأعمال الطلاء في شوارع ومواقف متفرقة لتحسين المظهر الجمالي، وتسهيل حركة السير من خلال تنفيذ مشاريع ترميم وسفلتة الشوارع الرئيسية.

وفي المؤتمر بحضور مدير عام المرور العميد بكيل البراشي ووكيل الأمانة المساعد عبد الله محرم ومدير أمن الأمانة العميد معمر هراش، استعرض مدير مرور الأمانة العقيد محمد المنصور، جهود المرور في تنظيم حركة المرور وضبطها وتحسين الأداء المروري لتخفيف الازدحام بشوارع أمانة العاصمة.

وتطرق إلى الصعوبات والتحديات التي تعيق عمل المرور وأبرزها تزايد عدد السيارات التي بلغت 500 ألف سيارة في العاصمة منها 150 ألف سيارة دخلت الأمانة العام الماضي، ما أدى إلى ازدحام الشوارع بالمركبات.

واستعرض المؤتمر ورقتي عمل، الأولى عن أمانة العاصمة قدمها العقيد عبد الله النويرة حول معوقات العمل المروري والمقترحات لتجاوزها وتحسين الأداء، والثانية لنائب مدير التربية بالأمانة حميد قطران، حول أهمية توفر إجراءات الأمن والسلامة المرورية للقطاع الطلابي والتربوي بالعاصمة.

وطالب المشاركون في المؤتمر بإيقاف استيراد الدراجات النارية والباصات صغيرة الحجم، لتخفيف العبء على حركة المرور. ودعت التوصيات، بإخراج فرز المحافظات والنقل البري إلى خارج العاصمة صنعاء، وإلزام مالكي المنشآت في الشوارع الرئيسية بتوفير مواقف للسيارات.

وأكدت على ضرورة زيادة القوة البشرية لإدارة مرور الأمانة وتحديث وزيادة الآليات التابعة لها وصيانة الموجود منها.