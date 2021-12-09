المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن اعتراض طائرة حربية نوع F15 في أجواء جبهة الجوبة بمأرب.

وأكد العميد سريع، أن الدفاعات الجوية تتمكن _بفضل الله _ من تنفيذ عملية اعتراض وتصدي لطائرة حربية F15 تابعة لسلاح الجو السعودي عصر اليوم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب وتجبرها على مغادرة الأجواء.

وأشار سريع، إلى أن عملية التصدي تمت بصاروخ أرض جو نوع فاطر1 محلي الصنع، وأنه تم ثوثيق العملية بعدسة الإعلام الحربي وسيتم بث المشاهد لاحقا إن شاء الله.