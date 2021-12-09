المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. استنفار أمني غير مسبوق اثر انفجارات استهدفت المجمع الحكومي وسط مدينة مأرب بالتزامن مع اقتراب الجيش واللجان الشعبية من مركز المدينة بعد السيطرة على مواقع استراتيجية حساسة جديدة (التفاصيل)

استنفار امني غير مسبوق وسط مدينة مأرب، المعقل الأخير لمرتزقة العدوان اثر انفجارات داخل المدينة، المتزامن مع اقتراب الجيش واللجان الشعبية من المدينة من جميع المداخل منخلال انتصارات كبيرة للجيش واللجان الشعبية والسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة.

وأفادت مصادر قبلية في محافظة مأرب، اليوم الخميس، عن استنفار أمني غير مسبوق داخل مدينة مأرب. وأكدت المصادر، استنفار أمني غير مسبوق داخل مدينة مأرب اثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المجمع الحكومي.

وأفاد موفد الحدث الى مأرب، التابعة للعدو السعودي، عن انفجار سيارة وسط مدينة مأرب والتحقيقات جارية حول الأسباب سبب انفجار السيارة غير معروف. وأضاف موفد الحدث، أن الانفجار كان قوي للغاية وهو قريب من المكان الذي يقف فيه لكن لأسباب أمنية لم نستطيع أن نحرك الكاميرا.

وأكد أن الانفجار حدث بسبب السيارة، ولا علم ان كان بسبب عبوة وضعت او اياً كان، لكن كان انفجارا قويا بسبب احدى السيارات في وسط مأرب أو في منطقة المجمع تحديداً.

هذا ولم تبدي المصادر، تفاصيل حول الجهة التي تقف وراء العملية أوعدد الضحايا، حتى اللحظة.

انتصارات الجيش واللجان الشعبية

على ذات السياق، حققت قوات الجيش واللجان الشعبية، اليوم الخميس، المزيد من التقدم الميداني في المواجهات التي تخوضها ضد قوات المرتزقة في الضواحي الجنوبية لمدينة مأرب.

وقالت مصادر قبلية في محافظة مأرب، إن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت إثر معارك عنيفة على مناطق جديدة جنوب مدينة مأرب.

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش واللجان الشعبية شنت هجوم عسكري واسع من مواقعها شرقي سلسلة جبال “البلق الشرقي” باتجاه مواقع قوات المرتزقة في جنوب مأرب، تمكنت من خلالها من استكمال تطهير ما تبقى من الجيوب في منطقة “النقعة السفلى” .

وعلى الرغم من كثافة غارات طيران العدوان على مناطق التماس، خاصة في قمم جبال البلق الشرقي والأوسط، إلا أن قوات الجيش واللجان الشعبية قامت فور تطهيرها للمنطقة بالتقدم صوب مواقع قوات المرتزقة في منطقة “بئر العرادة” بوادي عبيدة، مسقط رأس المرتزق “سلطان العرادة” محافظ مأرب التابع لـلمرتزقة.

تحييد طائرة حربية نوع F15 بمأرب

وكان أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، عن اعتراض طائرة حربية نوع F15 في أجواء جبهة الجوبة بمأرب.

وأكد العميد سريع، أن الدفاعات الجوية تتمكن _بفضل الله _ من تنفيذ عملية اعتراض وتصدي لطائرة حربية F15 تابعة لسلاح الجو السعودي عصر اليوم أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب وتجبرها على مغادرة الأجواء.

وأشار سريع، إلى أن عملية التصدي تمت بصاروخ أرض جو نوع فاطر1 محلي الصنع، وأنه تم ثوثيق العملية بعدسة الإعلام الحربي وسيتم بث المشاهد لاحقا إن شاء الله.

اسقاط طائرتين

وكان تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية مساء أمس الأربعاء، من اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي.

كما تمكنت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية مساء أول أمس الثلاثاء، من اسقاط طائرة امريكية تجسسية نوع سكان إيغل (Scan Eagle).

يشار الى اشتعال معارك جبهات مأرب بمواجهات هي الأعنف بين الجيش واللجان الشعبية من طرف ومرتزقة العدوان من طرف اخر، وسط تقدمات كبيرة للجيش واللجان الشعبية باقترابهم من المدينة.