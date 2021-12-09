المشهد اليمني الأول

رحب نائب وزير الخارجية حسين العزي، بالأخوة الأحرار الذين قرروا مغادرة خنادق العدوان وقرروا الالتحاق بخندق الأهل والوطن، موكد وصول رسائل الترحيب بأبطال الجيش واللجان ليتخلصوا من سطوة وعربدة التنظيمات الظلامية.

وقال حسين العزي في تغريدة له على تويتر” نبارك للأخوة الأحرار الذين قرروا مغادرة خنادق العدوان الخارجي وآثروا الالتحاق بخندق الأهل والوطن”.

وأضاف العزي “كما نعرب عن اشادتنا الكبيرة بما وصلنا من رسائل الترحيب بأبطال الجيش واللجان وما تضمنته من شوق للخلاص من سطوة وعربدة التنظيمات الظلامية (تحية لكل شخص يوفقه الله لمثل هذه المواقف المشرفة)”.