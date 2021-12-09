المشهد اليمني الأول

الفلكي اليمني عياش يكشف ما سيحدث خلال الأيام القادمة ابتداء من يوم غد الجمعة

الفلكي اليمني عياش يكشف ما سيحدث خلال الأيام القادمة ابتداء من يوم غد الجمعة

علق الفلكي اليمني، محمد عياش عن اشتداد أجواء البرد في هذه الأيام ابتداء من يوم غد الجمعة.

وقال عياش إشتدَّاد الأجواء الباردة ليلاً في المرتفعات الجبلية خلال يوم غداً الجمعة والسبت القادم.

وأضاف عياش، بعد اشتداد الأجواء يبدأ بعدها تحسن الأجواء بشكل تدريجي إعتباراً من يوم الإثنين 12/13.

وأكد وجود مؤشرات أولية توحي بأجواء معتدلة على غير العادة قد تُصادف مع فترة الوقوف لهذا العام بإذن الله تعالى.