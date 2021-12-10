المشهد اليمني الأول

تفاصيل ما يحدث في مأرب!!

مااارب!!

مع كل يوم يمضي يشتد الخناق اكثر واكثر على مرتزقة الاصلاح في مأرب!!

ويقل هامش المناورة معهم!!

صدقوني.. لن تفيدهم البكائيات الكاذبة او العنتريات الزائفة فكلها ستذهب ادراج الرياح قريبا !!

قالوا مؤخرا ليبرروا خسائرهم الكبيرة في الارواح والمواقع, ان الحوثيين استخدموا طائرة مروحية في قصفهم !! وماالضير في ذلك ؟؟ وماوجه الغرابة في ذلك !! انتم في حرب ولا فاكرين حالكم في لعبة كرة قدم والحوثي ادخل لاعب زيادة عن العدد 12 ,,ام ان بينكم وبين الحوثيييين اتفاق على ان لايستخدموا الطيران المروحي ويستخدموا الكلاشنكوف فقط في حربكم !!

ام انكم تنتظرون من الحوثييين ان يبلغوكم مسبقا بكل سلاح جديد، سيستخدمونه قبل استخدامه!! ماهذا الهراء واي عقليات تملكون!! هل تظنون ان الحوثيين سيدخلون مأرب دون ان يستخدموا الكثير من الخدع الحربية والوسائل غير المتوقعة!!

بالنسبة لي انا على يقين ان لدى الحوثيين الكثير من المفاجآت التي لم يستخدموها حتى اللحظة وعليكم ان تتوقعوا الاسوأ فالمعركة مصيرية ولن يدخر الانصار اي وسيلة توصلهم الى تحرير مارب مهما كان الثمن!!

في الختام

اظن ان موعد الخطاب الاخير للعرادة قد اقترب!! فهل سيقول فيه انتفضوا ياربعنا (ويلاقي نفس مصير من قالها قبله ) ام سيهدد ويتوعد ثم يختفي في جنح الظلام كما فعل كل مشائخه ورموز حزبه!! لتنتهي هذه الحكاية ولكي ننتظر حكاية اسد سنة جديد في منطقة اخرى!!

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علي الصنعاني