المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. غارات عنيفة لطائرات التحالف على العاصمة صنعاء مستهدفة هذه الأماكن (الأماكن المستهدفة)

شن طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي، اليوم الثلاثاء، 14ديسمبر 2021م، غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية أن طيران العدوان الأمريكي السعودي، شن عدة غارات وسط العاصمة صنعاء.

شهداء وجرحى وأضرارا مادية

يواصل العدوان السعودي الأمريكي،شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات، ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

ففي حجة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على مديرية ميدي، وغارتين على مدينة حرض، وفي الجوف شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3 غارات على مديرية خب والشعف.

وفي تعز شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 9 غارات على منطقة البرح بمديرية مقبنة، وفي مأرب شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 18 غارة على جبل البلق بمديرية الوادي.

أما في الحديدة شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، فيما استشهد مواطنان وأصيب ثالث نتيجة انفجار لغم من مخلفات العدوان شرق مديرية التحيتا.

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أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط عن 225 خرقاً لقوى العدوان في جبهات الحديدة بينها زحفان في حيس وغارة لطيران حربي على الجبلية و3 غارات لطيران تجسسي على حيس.

وأوضح المصدر، أن من تلك الخروقات تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية والجراحي، و80 خرقا بقصف مدفعي و111 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة