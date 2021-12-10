المشهد اليمني الأول

شيع اليوم جثمان شهيد الغدر الشاب عبدالملك السنباني بالعاصمة صنعاء، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من جريمة مقتله بيد عناصر تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بمحافظة لحج جنوبي اليمن.

وكان حددت أسرة الشهيد عبدالملك السنباني موعد تشييع جثمانه وقال مواطنون: سيتم تشييع جثمان الشهيد عبدالملك السنباني يوم الجمعة الموافق 10/12/2021. واضافوا: بعد صلاة الجمعة في جامع الشعب وسيكون الدفن في مقبرة الدفعي في السبعين جوار دار الرئاسة.

وقتل السنباني أثناء عودته من امريكا إلى عدن وبطريقه الى صنعاء حيث قامت قوات امنية بالتقطع له بلحج وقتله.