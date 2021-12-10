المشهد اليمني الأول

وجه نائب وزير الخارجية حسين العزي، اليوم الجمعة، رسالة الى العرادة ينصحه بعدم الغرور والتحدي.

وقال العزي في تغريده له على تويتر” لقد ركبك الغرور حين قلت ماقلت متحديا إرادة الله ومستبقا يوم البعث والنشور.

وأضاف العزي: لكننا نقول لك اليوم وبكل تواضع: (من تحدانا لقينا حول بيته نطوف) وهذا من فضل الله علينا.