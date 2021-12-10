المشهد اليمني الأول

العرب في خطر.. تفاصيل مخطط خطير يدخل العرب في دوامة حرب مائة عام “وهذا موعدها” ودولة عربية بارزة شاركت بالتخطيط والتنفيذ (خيانة كبرى للدول العربية والإسلامية)

العرب في خطر.. تفاصيل حرب المائة العام القادمة بين السُنة والشيعة والمُخطط يهودي وبفتن شيعة الانجليز وسُنة الوهابية اليهودية وسلفية الامارات المُتصهينة واخوان التكفير

“خاص”

شيعة الانجليز

شيعة الانجليز ومن لندن عاصمة الاستعمار البريطاني الصهيوني بالفتن الطائفية والادعاء بانهم من اهل البيت الكرام وشيعتهم ولهم قناة فضائية وافلام سينمائية ومراكز وصحف وكتب وبخطاب الكراهية تجاة رموز اهل السُنة والجماعة.

والمراد فتن وحروب تؤسس لصراع مستمر ولاينتهي بين مدرسة اهل البيت الكرام الشيعة وبين مذاهب اهل السُنة والجماعة بصفة عامة وهنا خطاب الكراهية والفتن هو ديمقراطية ومطلوب ومُباح من لندن عاصمة الاستعمار الصهيوني وموجه نحو الديار الاسلامية العربية.

وبالمقابل فان انتقاد الاحتلال الصهيوني لفلسطين العربية والمقدسات الاسلامية من عواصم الغرب عامة وخاصة لندن وواشنطن المسيحية الصهيونية غير مباح و التشكيك بمحارق اليهود في اوروبا هو جريمة بالقانون ويستوجب العقوبة والسجن والطرد من بريطانيا وفرنسا واوروبا وامريكا حقوق الانسان والرأي والرأي الاخر والإنسان المؤمن يفضل الموت شهيداً في بلاده وداره فضلاً على ان يوالي المسيحية الصهيونية الغربية بريطانيا وامريكا فضلاً عن ان يوالي تحالف الظالمين اجمعين تل ابيب لندن واشنطن بطريقة غير مباشرة بالوكلاء السعودية والامارات وقطر وتركيا اخوان التكفير.

السُنة الوهابية التكفيرية

هذة الفئة لاتمثل الاسلام ولاتمثل السُنة ولا الصحابة ولا امهات المؤمنيين رضوان الله عليهم بل هي طائفة يهودية كما قال “بن تسيفي” الرئيس الثاني للكيان الصهيوني حيث زرعتها بريطانيا الاستعمار الصهيوني في نجد عام 1745م، ومن حينها الامةالاسلامية والوطن العربي للتمزق والتقسيم والخيرات للنهب وبالمقابل اليهود الصهاينو من لا وطن الى وطن ويراد توسع بالقرن الواحد والعشرين وبرعاية الصهيونية المسيحية بريطانيا وامريكا سابقا واليوم بدول الوهابية السلفية الاخوانية التكفيرية.

وهذة الفئة الوهابية اليهودية تُكفر اهل البيت الكرام وشيعتهم وتوالي طائفة اليهود من بني اسرائيل وكل ماحدث بالماضي ويحدث اليوم هو دليل ناصع فهم بالجهاد التكفيري الوهابي المتوحش ضد ابناء البلاد باليمن وسوريا والديار الاسلامية عامة والشيعة خاصة ولاجهاد وهابي تكفيري لتحرير فلسطين من طاىفة اليهودي المفسدين بالارض بل سلام وسياحة ويراد تحالف سني صهيوني بل اقتران شن وطبقة ومن الصهيونية المسيحية الى الصهيونية الوهابية الاخوانية السلفية اذا جاز لنا التعبير .

سلفية الصهيونية الاماراتية

بعد العدوان السعودي الاماراتي على اليمن قام العدو الاماراتي على انشاء ما تسمى بالوية العمالقة السلفية التكفيرية بالجنوب المُحتل وبخطاب تكفير اهل البيت الكرام وانصارهم فهم كفر وبدع وشرك ويعبدون القبور ..الخ.

وبعد خيانة التطبيع هاهي الامارات المُتصهينة تبتعد رويدا رويدا عن تعاليم الاسلام الحنيف باباحة الزنا والخمور وسكن الذكر والانثى والتكاثر معا بدون عقد نكاع شرعي والغاء عطلة الجمعة وتأجيل صلاة وخطبة الجمعة الى الساعة الواحدة و والربع و على مدار العام وابتداء من يناير العام المقبل 2022م.

وبعد ذلك هاهي الامارات المتصهينة على خُطى شيعة الانجليز وتعرض مسلسل بالامارات بالفتوى باسم الديانة السُنّية والقول بان المرأة الشيعية كافرة ويجوز امتلاكها وجعلها جارية تباع وتشترى كماورد بتغريدة للدكتور عبد الحميد دشتي اليوم الجمعة 10 ديسمبر2021م.

والمراد فتنة وحرب بين اهل السُنة واهل البيت الكرام ايضا بصراع مُستمر لاينتهي وليتمدد الكيان الصهيوني وبراحته افقيا وعموديا بالجغرافيا والانسان وبحكام متعطشين للسلطة والسلطة فقط لاغير وبفتاوى السلفية الاماراتية التكفيرية بعد فتاوى الوهابية الاخوانية التكفيرية.



صراع المائة عام بين السُنة والشيعة

الصهيونية العالمية تريد الاقتتال بين الامة الاسلامية بالقرن الواحد والعشرين ولمدة مائة عام قادمة كما قال الاب الروحي لثورات الربيع الاخواني العبري

“برنارد هنري ليفي” اليهودي الصهيوني الفرنسي من اصل جزائري اما اليهودي الصهيوني الامريكي “توماس فريدمان” الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز والمختص بشؤون الشرق الاوسط يتحدث عن الاسراع بالتقارب بين مصر وتركيا والامارات.

ومن جهة اخرى بين تركيا ومصر ومن جهة ثالثة بين تركيا والسعودية وليتشكل تحالف سُني لمواجهة ماسموه خطر التمدد الشيعي بالمنطقة لمواجهة ايران الشيعية وحلفائها في العراق وسوريا ولبنان واليمن والمراد هو صراع سُني – شيعي ولمائة عام قادمة ومن يتحالف مع امريكا تل ابيب لايمثل الاسلام جملة وتفصيلا.

القرآن الكريم حبل النجاة

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

” ۞ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰۤ أَوۡلِیَاۤءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲۚ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِینَ”

المائدة ٥١ صدق الله العظيم

قرآنا عربيا غير ذي عوج والقدوس العليم الخبير الرحمن الرحيم وقبل 1442 عام هجري وضح وبين لنا ان تحالف اهل الكتاب هو العدو ومن يتولهم ويتحالف معهم ويتبعهم هو كذلك عدو، وإن الله لايهدي القوم الظالمين وبلغة اليوم تحالف امريكا واسرائيل المسيحية الصهيونية البروستانتية المتوحشه ومن يواليهم بالديار الاسلامية هم السعودية وتركيا والامارات وقطر ومايمثلونه من تكفير واحزاب وافراد وقبائل واعراب وعرب دول خيانة التطبيع.

كائناً من يكون بنظام ملكي او سلطاني او امامي او جمهوري ديمقراطي او غير ديمقراطي او دولة دواعش الوهابية او خلافة اخوان تركيا وقطر سواء كان شيعي او سُني او هاشمي او قحطاني او عدناني او اسود او ابيض بعمامة او ببنطلون وكرافته، وبذلك من يتبع هذا التحالف الظالم هو على باطل باطل حتى ينقطع النفس ومن يقاومه هو على حق بالماضي والحاضر والمستقبل وحتى يوم ينفخ بالصور فهم العدو فاحذرهم.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

10 ديسمبر 2021م