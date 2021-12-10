المشهد اليمني الأول

بشر نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، عن أحداث انتصارات تبهج نفوس الشعب اليمني في اشارة الى انشقاقات كبيرة.

وقال حسين العزي في تغريدة له على تويتر: يا ما نصحنا المرتزقة وياكم وكم، ولكنهم قوم لايفقهون وجه مع دموع السعادة وجه مع دموع السعادة.

وأضاف العزي: تحية طبعاً للمستجيبين منهم ولاعزاء لغلاظ القلوب. وتبع بقوله: بين قوسين ؛ ( ثمة مايبهج نفوسكم الطيبة).

يشار الى انشقاقات كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان في الآونة الأخيرة من جبهات مأرب، وذلك استجابة لنداءات صنعاء بمغادرة صفوف مرتزقة العدوان والعودة الى حضن الوطن.

يا مانصحنا المرتزقة وياكم وكم ولكنهم قوم لايفقهون 😂😂

تحية طبعاً للمستجيبين منهم ولاعزاء لغلاظ القلوب بين قوسين ؛ ( ثمة مايبهج نفوسكم الطيبة )

هو الله ☝🏻 — حسين العزي (@hussinalezzi5) December 10, 2021

وأوضح العزي في تغريدة اخرى عدم تقصير صنعاء في لم شمل اليمنيين بقوله: الله في علياه يعلم ويشهد أننا لم تقصر في النصح وبذل المحاولات والمبادرات لحقن الدم واستعادة الاخاء وتحييد مارب من الصراع.

وأشار الى رفض الطرف الآخر بقوله: لكنهم رفضوا وأصروا واستكبروا استكبارا وتباهوا بفسادهم واستفرادهم وعبثهم بثروات الشعب واضهادهم المواطن المقيم والمسافرمن طريق الله المسبّله. واختتم تغريدته بقوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل.