المشهد اليمني الأول

أعلن العميد يحيى سريع، عن تمكنت الدفاعات الجوية، مساء اليوم الجمعة، اسقاط طائرة امريكية تجسسية نوع سكان إيغل.

واكد متحدث القوات المسلحة، العميد يحيى سريع بان الدفاعات الجوية اسقطت الطائرة التجسسية الامريكية نوع سكان إيغل اثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء الجوبة بمأرب.

مشيراً الى انه تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة صرواح بمحافظة مأرب.

مواصفات اسكان ايغل الامريكية

وتعد سكان ايغل واحدة من عدة طائرات امريكية تم اسقاطها في محافظات يمنية عدة ابرزها الحديدة ومارب والجوف وابرزها من ام كيو9وتبلغ قيمة الطائرة (سكان ايغل)، 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياسا بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

اسقاط طائرتين

وكان تمكنت الدفاعات الجويةللقوات السملحة اليمنية، يوم الأربعاء، من اسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي.

هذا وتمكنت الدفاعات الجويةاليمنية، مساء يوم الثلاثاء، من اسقاط طائرة امريكية تجسسية نوع سكان إيغل (Scan Eagle).

اعتراض مقاتلة F15

اضافة الى ذلك، تمكنت منظومة الدفاع الجوية اليمنية من اعتراض طائرة حربية مقاتلة نوع F15 أمريكية الصنع، تابعة لسلاح الجو السعودي.

تم خلال الإعتراض استخدام منظومة فاطر الجوية والمحلية الصنع، وذلك في أجواء مأرب، واجبارها على مغادرة الأجواء اليمنية.