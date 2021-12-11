المشهد اليمني الأول

عاجل.. قناة الجزيرة تقطع بث برامجها المباشرة وتنشر خبرا عاجلا عن حدث عسكري بارز في مأرب (التفاصيل بالصورة)

بثت قناة الجزيرة التابعة لقطر، خبرا عاجلا في بثه المباشر، عن سماع دوي انفجارات في مأرب.

ونشرت قناة الجزيرة عن مصادر إعلامية تابعة للحوثيين، حسب زعمها: دوي انفجارات في مأرب نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية طائرات للتحالف.

الغرب في الأمر، أنه لم يصدر خبرا رسميا من حكومة صنعاء عن انفجار ولا عن اعتراض الدفاعات الجوية في هذه الأثناء.

وكان متحدث القوات المسلحة العميد سريع، أعلن قبل ساعات عن اسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع Scan Eagleفي أجواء مديرية صرواح في مأرب.