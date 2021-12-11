المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. صنعاء تزف بشرى سارة تمس الألآف من المواطنين اليمنيين ودعوة عامة لكافة المكلفين برفع بلاغات عاجلة في حالة التجاهل (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة)

دشن وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس ومعه رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني، اليوم بأمانة العاصمة حملة التأمين الشامل للعاملين في القطاع الخاص.

وخلال تدشين الحملة التي تهدف إلى تحقيق التغطية التأمينية الشاملة على العاملين في القطاع الخاص، أشار وزير الخدمة المدنية- رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار المسؤولية الملقاه على عاتق المؤسسة في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المؤسسة تقوم “بتدشين مشروع توسيع التغطية التأمينية في هذه الحملة، من أمانة العاصمة كمرحلة أولى”. وأكد الوزير المغلس دعمه للمؤسسة وقيادتها في تنفيذ الحملة وما يترافق معها من جهود تهدف إلى توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية.

وقال “نوجه رسالتنا لكافة المكلفين وأصحاب الأعمال بأن يتوجهوا إلى المؤسسة لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وتجنب المساءلة القانونية”. وأضاف في رسالته للعاملين في القطاع الخاص “يجب إبلاغ المؤسسة عن أي شركة أو منشأة خاصة تتهرب عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، ولا تلتزم بالتأمين على العاملين لديها”.

وثمن الوزير المغلس الخطوة التي تجريها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سياق الخطط التي وضعتها ضمن بنود الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. مؤكداً مساندتها “وهذا أقل ما يمكن تقديمه من واجب لحماية العمال في القطاع الخاص من أي مخاطر اجتماعية مستقبلاً”.

من جهته قال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ” التزاما بما أقره القانون وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية بين الموظفين الحكوميين والعاملين بالقطاع الخاص ندشن اليوم حملة الشمول التأميني، بهدف توسيع التغطية التأمينية لتشمل كل العاملين في القطاع الخاص”.

وأكد الكحلاني أن على العاملين في القطاع الخاص إدراك أن الدولة أٌقرت لهم حقاً في الحصول على الحماية الاجتماعية والمنافع التأمينية مثل معاشات العجز والشيخوخة والوفاة، مثلهم مثل الموظفين الحكوميين في مختلف قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.

ولفت إلى أن من حق المواطن العامل في القطاع الخاص الحصول على العدالة الاجتماعية وما يندرج تحتها من منافع تأمينية تمكنه من العيش الكريم هو وأسرته من بعده، كما هو حال الموظفين في القطاعات الحكومية بجوانبها المدنية والعسكرية والأمنية.

وأكد رئيس المؤسسة، أن تدشين حملة الشمول التأميني من مديريات أمانة العاصمة ليس إلا نقطة انطلاق إلى باقي المديريات في مختلف المحافظات بما يمكن كل العاملين في القطاع الخاص من الحصول على حق الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية.

وأفاد بأن انطلاق الحملة في كل المحافظات اليمنية يجعل كل أبناء الشعب اليمني – سواء كانوا موظفين أو عاملين بالقطاع الخاص – حاصلين على الحماية الاجتماعية.. آملاً من العاملين في القطاع الخاص الوعي بقانون التأمينات الاجتماعية وما يوفره لهم من منافع وحقوق تحميهم من المخاطر الاجتماعية وتوفر لأسرهم حياةً كريمة بعد وصولهم إلى العجز أو الشيخوخة الوفاة.

وثمن الكحلاني الجهود التي يبذلها وزير الخدمة المدنية في مساندة المؤسسة ورؤاها وخططها، داعياً أصحاب الأعمال إلى تقوى الله ومراجعة الضمير وإعطاء العاملين لديهم حق الحصول على المعاشات التأمينية.

رافق وزير الخدمة المدنية ورئيس المؤسسة طواقم التفتيش التأميني التابعة للمؤسسة وذلك عند انطلاق الحملة من شارع الزبيري باتجاه عصر، لتشمل كل الشركات والمحلات وكل المنشآت التجارية الخاصة.

حضر التدشين عدد من مدراء العموم بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجهات ضبط أمنية.