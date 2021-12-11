المشهد اليمني الأول

اليمن يفوز بالكأس.. الرياضة وحدت كل ابناء اليمن وعلموا أولادكم السباحة والرماية والفروسية

“خاص”

في النشرة المحلية الساعة السابعة مساء والنشرة الرئيسية الساعة الثامنة والنصف اليوم السبت 11ديسمبر 2021م، عرضت قناة المسيرة الفضائية شريط فيديو عن فوز منتخب اليمن للناشئين على نظيرة السوري لبطولة غرب اسيا وتأهله للمباراة النهائية.

حيث سيلتقي منتخب اليمن للناشين في المباراة النهائية مع منتخب السعودية يوم الاثنين القادم 13 ديسمبر 2021م، الساعة 6:45 ويتوقع ان تنقلها قناة العراقية الرياضية تردد 12562 – عمودي -V والترميز27500 .

اليمن كل اليمن

ان شاء الله تعالى سيتوج منتخب اليمن للناشئين لكرة القدم بكأس غرب اسيا، والتكريم سيتم على كل ثرى اليمن كل اليمن سيتم تكريمه هنا في صنعاء وفي عدن وفي حضرموت وفي تعز وفي الحديدة وابين وشبوة وذمار والمحويت وصعدة والمهرة وفي كل جغرافيا اليمن و الكل والجميع يتسابقون بالتكريم.

نعم اهل اليمن اختلفوا في كل شيئ وتفرقوا الى كل الجهات الاصلية والفرعية ولكنهم في ميدان الرياضة توحدو ومعهم كل ابناء اليمن بكل الالوان والاطياف.

العقل السليم بالجسم السليم

الرياضة يمارسها الاطفال جوار شوارع المنازل وفي البيوت ايضا، وكذلك الطلاب في المدارس والشباب بعد الظهر لمن لايمارسون هواية تخزين القات ولها وزارة الشباب والرياضة وهي تجمع ولاتفرق والاهتمام بالرياضة والشباب على مستوى اليمن مطلوب ومطلوب من الجميع والكل حتى لايذهب البعض والجزء الى خارج اليمن برشلونة والريال مدريد وميسي.

حتى لايذهب الكل وجميع الشباب الى الفضاء الافتراضي وما ادراك مالفضاء الافتراضي، وللرياضة وخاصة كرة القدم جمهور واسع على امتداد جغرافيا اليمن والاهتمام بها كما يجب مطلوب وعلموا اولادكم السباحة والرماية والفروسية والعقل السليم في الجسم السليم.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

11 ديسمبر 2021م