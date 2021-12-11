المشهد اليمني الأول

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم السبت، 50 غارة جوية على محافظات مأرب والحديدة وحجة وصعدة .

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 29 غارة جوية على البلق في مديرية الوادي و9 غارات جوية على مديرية صرواح وغارة جوية على مديرية الجوبة في محافظة مأرب.

وأضاف، أن طيران العدوان أقدم على خرق اتفاق التهدئة في الحديدة وشن 5 غارات جوية على مديرية حيس وغارة جوية على منطقة راس عيسى بمديرية الصليف.

وتابع المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات جوية على مديرية حرض في محافظة حجة وغارة جوية على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

خروقات اتفاق السويد

وأعلنت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة، مساء اليوم السبت، رصد 159 خرقا لقوى العدوان بالمحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن خروق قوى العدوان تضمنت غارة لطيران حربي، و11 غارة لطيران تجسسي على حيس، وتحليق مكثف للطائرات الحربية والتجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت أيضا، 30 خرقا بقصف مدفعي، و73 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.