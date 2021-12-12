المشهد اليمني الأول

أعلن وزير الشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي، عن تكريم المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، نظير الإنجاز التاريخي المتمثل في بلوغهم نهائي بطولة غرب آسيا عن جدارة واستحقاق، إثر تفوقه على سوريا بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما السبت.

وأكد الوزير المؤيدي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التكريم يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، لدعم الحركة الشبابية والرياضية والحفاظ على المواهب اليمنية.

وأشاد بالأداء والمستوى البطولي للأحمر الصغير في بطولة غرب آسيا منذ إنطلاقتها حتى الوصول للقاء النهائي، رغم الفوارق والإمكانيات مقارنة بالمنتخبات المنافسة، وتحقيقه لتطلعات وآمال الجماهير اليمنية التواقة لرؤية منتخبات تقارع كبار القارة الآسيوية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة مواصلة الإبداع في المشهد الختامي والظهور المشرف، بما يمكن المنتخب من انتزاع الكأس والعودة به لليمن واليمنيين الذين أثبتوا قدراتهم وصلابتهم، رغم استمرار العدوان والحصار وتدمير مقدرات الشباب خاصة والوطن عامة في ظل صمت دولي مريب.