المشهد اليمني الأول

زامل قوم طالوت

أداء | عيسى الليث

كلمات | عبد المجيد الحاكم

بيعتي في سبيل الله بها أعيش وآموت

بيعة الحسم مابين البلق والخشينه

سيدي والولاء لك في الشرايين منحوت

بايجيك الخبر شافي بوقته وحينه

أنت طالوت واحنا في يدك قوم طالوت

في المدينه بعون الله وبعد المدينه

آيته نزل الله (السكينة) بتابوت

وآيتك ربنا نزل علينا السكينه

يحفظك ذي حفظ (ذاالنون) في باطن الحوت

من يريد النجاء يركب معاك السفينه

هيأ الله (لداوود النبي) قتل جالوت

(بالحجر) دعم لإيمانه وقوة يقينه

دام والله معنا يندحر كل طاغوت

لو تهل القذايف فوقنا كا الزنينه

ندخل الباب نستنشق مع العز باروت

في المسارات ما نتلحم إلا السمينة

انطلقنا على موقف مع الله مثبوت

كل مقدام خضَّب لحيته من جبينه

شامخ الراس مابينه وبين الجبل فوت

لاتعب كفه الايسر تواصل يمينه

إن سرى الليل خلا الخصم يتجرع الموت

وان على كتفه اربيجي فيا سعد عينه

قوة الله منها كل نمرود مبهوت

السبب نعمله والله ناصر لدينه

عذب الله على ايدينا منافق وهلفوت

ذي غزانا بتوجيه اليهود اللعينه

كل من باع شعبه والوطن صار ممقوت

هان نفسه ويستاهل عدوه يهينه

زامل قوم طالوت اليوتيوب