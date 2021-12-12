المشهد اليمني الأول

انجازات أمنية.. استعادة وضبط أربع دراجات نارية مسروقة وضبط متهمين بالسرقة بالأمانة ومحافظتي الحديدة والضالع

تمكن رجال الشرطة من استعادة وضبط أربع دراجات نارية مسروقة وضبط متهمين بالسرقة في أمانة العاصمة ومحافظتي الحديدة والضالع.

والبداية من أمانة العاصمة حيث استعاد مركز شرطة الحتارش وبالتعاون مع مركز شرطة هبرة في مديرية بني الحارث دراجة نارية مسروقة.

وذكر مركز الشرطة أنه تم استعادة الدراجة النارية المسروقة التابعة للمواطن بشير علي احمد العلفي والتي كانت بعهدة المواطن محمد عبده احمد عبدالله – 19 عاما- والقى القبض على المتهم بسرقتها المدعو ( م. ص. ا ) – 18 عاما-

كما استعاد مركز شرطة الحتارش في المديرية ذاتها دراجة نارية مسروقة تابعة للمواطن مجاهد خالد محمد الجلال – 23 عاما- والقى القبض على المتهم بسرقتها المدعو ( ع. ا. ا ) – 30 عاما-

وضبط مركز شرطة العمري بمديرية الصافية بأمانة العاصمة المدعو ( ه. ع. ا ) – 31 عاما- بتهمة سرقة الدراجة النارية التابعة للمواطن زياد عبدالعزيز علي حسين الاشول – 32 عاما-

وفي محافظة الحديدة ضبطت شرطة مديرية بيت الفقيه دراجة نارية مسروقة.

وذكرت شرطة المديرية أنه تم ضبط الدراجة النارية المسروقة التابعة للمواطن عبدالرحمن حسن محمد الجعماني – 30 عاما- بحوزة المدعو ( ن. س. ا ) – 20 عاما-

كما ضبط مركز شرطة الحمدي في مديرية الحالي بالمحافظة ذاتها كلا من:

1- المدعو ( س. ع ا ) – 19 عاما- 2- المدعو ( ا. م. ح ) – 15 عاما- 3- المدعو ( ب. ع. ا ) – 17 عاما-

بتهمة سرقة الدراجة النارية التابعة للمواطن صالح عباد علي فرج – 31 عاما- والى محافظة الضالع حيث ضبطت تحريات بحث المحافظة دراجة نارية مسروقة.

وأوضحت تحريات المحافظة أنه تم ضبط الدراجة النارية المسروقة بحوزة المدعو ( م. ع. ا ) – 40 عاما- وأفاد انه اشتراها من شخص يدعى أبو تراب وانه التزم بتسليمه أوراق الدراج ولم يف بذلك.

وأشارت الى انه ومن خلال جمع المعلومات تبين أن المتهم بسرقة الدراجة النارية هو المدعو ( س. ح. ا ) وقد تم ضبطه في محافظة إب. وأحيل المتهمون للإجراءات القانونية.