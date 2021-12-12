المشهد اليمني الأول

نظمت قبائل مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم الأحد، وقفة حاشدة للتنديد بجرائم العدوان واعلان البراءة من أفعال الخونة والمرتزقة.

وخلال الوقفة بحضور عضو مجلس الشورى فضل مانع ووكيل أول المحافظة حميد عاصم ووكيل المحافظة مانع الاغربي، قدم أبناء المديرية قافلة زبيب هي الثانية خلال أسبوع مكونة من 400 قدح للمرابطين في الجبهات في إطار احياء الذكرى السنوي للشهيد.

واعتبر أبناء مديرية بني حشيش، تقديم هذه القافلة في ظل ما يمر به الوطن من عدوان تجسيدا للمسؤولية التي تقع على عاتق الجميع في مساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية وتعزيز انتصاراتهم في مواجهة الغازي المحتل.

وندد المشاركون في الوقفة بالتصعيد الأمريكي وتشديد الحصار واستمرار جرائم وانتهاكات تحالف العدوان بحق الشعب اليمني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.

وأكد بيان صادر عن الوقفة المضي في دعم المرابطين في الجبهات دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.. مشددا على تعزيز الصمود والتلاحم لإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وفي ختام الوقفة بحضور مدير المديرية راجح الحنمي وأمين عام المجلس المحلي ابراهيم الجيلاني ومدير مكتب التربية صبري القحم، وقع مشايخ ووجهاء بني حشيش، وثيقة شرف قبلية تضمنت البراءة من جرائم الخونة وعملاء العدوان.