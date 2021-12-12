المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. إعلان هام من العاصمة صنعاء واصدار قرار جديد يمس مئات الألآف من المواطنين اليمنيين دون استثناء(وهذا ما سيحدث ابتداءً من يوم غد)

ورد الآن.. إعلان هام من العاصمة صنعاء واصدار قرار جديد يمس مئات الألآف من المواطنين اليمنيين دون استثناء(وهذا ما سيحدث ابتداءً من يوم غد)

أصدرت الإدارة العامة للمرور تعميماً لفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات بمعاملة الدراجات النارية كمركبة آلية.

وأوضحت الإدارة أن معاملة الدراجات النارية كمركبة آلية يأتي إسـتناداً لقانون المرور النافذ رقم (46) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وتعزيزاً للسلامة المرورية وصوناً لحقوق مستخدمي الطريق.

وألزم تعميم إدارة المرور فروعها بالمحافظات بالتعامل مع الدراجة النارية كمركبة آلية مثلها مثل السيارة، وإخضاع الحوادث المرورية التي تكون الدراجـة النارية طرفاً فيهـا للتخطيط الفـني المنطلق مـن أن الدراجة الناريـة مركبـة آلية تتحمل النسـبة المقررة عليهـا مـن الخطأ ويتحمل سـائقها المسئولية القانونيـة تجـاه ذلك.

واعتبر التعميم، الدراجة النارية مركبة آليـة في تكييف القضايا المحالة للنيابة والمحكمة المختصة، وعلى شرطة المرور بالأمانة والمحافظة رفـع مقترحات عمليـة لاستكمال ترقيم الدراجات الناريـة وتنظيم عملها في فرز وخطوط سير محددة ومنظمة وفقـاً للضوابط القانونية والمقتضيات العملية والميدانية.

ونبهت تعميم إدارة المرور سائقي الدراجات الناريـة بعـدم تحميل أكـثر مـن شـخص واحد عـلـى مـتن الدراجـة وتـوعيتهم لمدة شـهر مـن تاريخـه، مالم سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين.