المشهد اليمني الأول

ورد الآن.. قبل ساعات من لقاء القمة المرتقب: المنتخب اليمني للناشئين يتعرض لضغوطات سعودية كبيرة واتهامات للمنتخب بعدم إلتزامه بالسن القانونية.. والمدرب اليمني يخرج بتصريح يكشف أسباب وتفاصيل الضغوط

ساعات على النهائي المرتقب: اتهامات تطال المنتخب اليمني للناشئين بعدم إلتزامه بالسن القانونية.. والمدرب اليمني الكابتن “قيس صالح” يكشف أسباب التشكيك

تتجه أنظار الشارع اليمني بأسره مساء اليوم الإثنين إلى استاد “محمد بن فهد” في مدينة الدمام السعودية، والذي سيحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب اليمني للناشئين مع المنتخب السعودي في نهائي بطولة اتحاد غرب اسيا لكرة القدم وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من قبل المنتخبين.

شاشات عملاقة في وحدة صنعاء

في السياق أعلن نادي وحدة صنعاء انه سيقوم بوضع 3 شاشات عملاقة لمشاهدة المباراة النهائية بين اليمن ومنتخب السعودية وتقديم 10 جوائز عينية للجماهير حيث سيتم اختيار الفائزين بها عبر السحب العشوائي بين شوطي المباراة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباراة السعودية واليمن، إذ ستنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى المفتوحة في آسيا والوطن العربي.

وبعد تقديم المنتخب اليمني مستوى وأداء عالي، ساد تشكيك بأعمار اللاعبين من الجانب السعودي, فيما أشارت مصادر مطلعة لتعرض المنتخب لإبتزاز وضغوطات سعودية.

تشكيك بأعمار اللاعبين

وفي مؤتمر صحافي عُقد للحديث عن مواجهة المنتخب السعودي، استغرب الكابتن “قيس صالح” مدرب المنتخب الوطني من التشكيك في أعمار اللاعبين خلال مشاركتهم في بطولة غرب آسيا الجارية في الدمام.

وأكد الكابتن صالح أن “جميع أعمار لاعبي المنتخب اليمني قانونية، والاتهامات التي طالت المنتخب بخصوص الأعمار هي سبب نجاحنا في البطولة”.

وكشف مدرب اليمن عن المعاناة التي واجهتهم في اختيار قائمة المنتخب في ظل عدم وجود مسابقات محلية، مؤكدا أنه اختار 25 لاعبا من قائمة ضمت 170 لاعبا من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

مواجهة حديدية

وقال مدرب المنتخب الكابتن قيس صالح، إن “حظوظ المنتخبين متساوية، حيث لم يخسرا أي مباراة طوال فترة التصفيات”، مشيرا الى “تقارب مستوى المنتخبين”.

وأكد أن “الجمهور اليمني اللاعب رقم 1 بالنسبة لنا، لقد قدم لنا المساعدة في مباريات البطولة بالحضور الكبير، وهذا الأمر دفع اللاعبين لتقديم أفضل مالديهم”.

وأضاف: “قدمنا مستويات جيدة في البطولة، ونتمنى أن نتوج جهودنا بالحصول على اللقب”.

وكان قد تأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى المباراة النهائية، بعد تغلبه على نظيره السوري بنتيجة ٢-١، كما تصدر المجموعة الثالثة بست نقاط بعد فوزه على الأردن ٣-١، وعلى البحرين بخماسية نظيفة.

أما المنتخب السعودي حامل لقب النسخة الماضية، وصل للنهائي، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بثلاثة اهداف نظيفة، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط، بالفوز على لبنان ٢-١ وعلى العراق ٣-٠.