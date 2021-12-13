المشهد اليمني الأول

صحيفة الواشنطن بوست: حرب اليمن مُستمره بمشاركة 42 طيار اسرائيلي وبخبراء عسكريين في المخأ وباب المندب وكل اليمن

“خاص”

مشاركة العدو الصهيوني بالعدوان

كشفت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها يوم امس الاول وبتاريخ 11 ديسمبر 2021م، عن مشاركة فعالة للعدو الاسرائيلي بالعدوان على اليمن الى جانب الدعم المعنوي واللوجستي الأمريكي، منذ سبع سنوات اضافة الى عدد من الدول مما ادى الى قتل الآلاف من الأبرياء.

واكدت الصحيفة في افتتاحيتها إن العدو ‏الاسرائيلي شريك رئيسي بالعدوان على اليمن من عام 2015م. وأوضحت الصحيفة ان المشاركة كانت واضحه ومكشوفه مشيره الى أن العدو الصهيوني شارك بعدد ” 42 ” طياراً اسرائيلياً من الجو وعلى البر والبحر شارك العدو بعدد من الضباط والجنود الصهاينة فى قيادة عدة محاور على الأرض.

وقالت الصحيفة ان الدور الإسرائيلي في الحرب على اليمن كان بارزا عبر تزويد اطراف معارضة لجماعة انصار الله بالامكانات العسكرية من أجل البقاء في باب المندب والمخأ.وأشارت الصحيفة الى أن تل أبيب شاركت في المخا وقامت بإرسال 70 خبيراً عسكرياً وفنياً وخبراء رادارات مشاركون فى إدارة غرف العمليات.

وخلصت الصحيفة في ختام تقريرها الى ان مشاركة العدو الصهيوني في حرب اليمن وبدعم امريكي مؤشر على عدم انجلاء ونهاية الحرب على اليمن والمُستمره من 7 سنوات حسب صحيفة الواشنطن بوست الامريكية.

ادوار الصحيفة السابقة

صحيفة الواشنطن بوست هي الصحيفة الاكثر انتشارا في الولايات المتحدة الامريكية وهي الصحيفة الامريكية التي نشرت مقال لعضو المجلس السياسي الاعلي الاخ / محمد علي الحوثي دعا فيه الى وقف العدوان على اليمن، وصحيفة الواشنطن بوست هي التي كشفت فضيحة “وتر جيت” والتي انتهت الى تقديم الرئيس الامريكي “نيكسون” الى تقديم الاستقالة في عام 1974م.

ويشار الى ان صحيفة الواشنطن بوست وفي عام 2004م، قد نشرت صور عن تعذيب الجنود الامريكيين للمساجين العراقيين واذلالهم في “سجن ابو غريب” العراقي ودفعت هذة الفضيحة الى اغلاق سجن ابو غريب في عام 2006م واليوم الصحيفة الامريكية تكشف عن تورط العدو الصهيوني في قتل المدنيين الابرياء في اليمن وتشارك بفعالية في معارك المخأ وباب المندب بالطيارين والعسكر والرادرات برا وبحرا وجوا .

كلمة السر باب المندب والنفط

بالماضي البعيد وفي عام 1972م، كشفت صحيفة الواشنطن بوست عملية تجسس الرئيس الامريكي نيكسون على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس له وكانت استقالة الرئيس نيكسون بفضيحة ” ووتر غيت” وبالماضي القريب.

وفي عام 2004م وبالصور كشفت صحيفة الواشنطن بوست فضائح سجن ابو غريب وكانت محاكمة المتسببين من الجنود والضباط الامريكيين واغلاق سجن ابوغريب واليوم تكشف الواشنطن بوست وبالعدد والمكان مشاركة العدو الصهيوني في العدوان على اليمن عامة وخاصة المشاركة الفعالة جنباً الى جنب الخائن طارق عفاش ولغرض صناعة كيان استعماري في “باب المندب المخأ الوازعية مقبنة”.

وبعد ذلك فهل نحسن التصرف وبالسياسة والاعلام ولأفشال مؤامرة بني صهيون في الساحل الغربي باب المندب وباقل التكاليف او ان ميدان الرصاص سيحسم الامر وبزمن اسرع ووضع حدا ونهاية للعدوان الصهيوني من باب المندب وبانتزاع ورقة باب المندب من العدو الصهيوني ينكمش العدو الاسرائيلي الى اوكاره ويرحل من اليمن.

وكذلك بتحرير محافظات النفط يرحل العدو الامريكي فثنائية امريكا اسرائيل بالاطماع بالنفط والطموح بصناعة كيان باب المندب الاستعماري وافشال ذلك كفيل بنهاية العدوان ودعونا من مفردات المجوس والصحابة والشرعية والعروبة والمشروع الايراني كغطاء خبيث لتمرير المشروع الصهيوني الامريكي بنهب خيرات النفط والغاز لامريكا وبريطانيا ولبني صهيون كيانات استعمارية بعيدروس الزبيدي وطارق عفاش كأرخص مرتزقة بالتاريخ والعالم.

_____________

المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

13ديسمبر2021م