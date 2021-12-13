المشهد اليمني الأول

وجه نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، رسالة الى المنتخب اليمني للناشئين قبل مباراته القائمة مع المنتخب السعودي.

وقال حسين العزي في تغريده له بتويتر: إلى منتخبنا البطل: اليوم يومكم .. قلوبنا معكم والله معكم، وشعبنا معكم وجيشنا واللجان معكم، فهزوا الشباك، وسددوا الأهداف وعودوا بالفوز.

واختتم العزي رساليته بأطيب التمني لمنتخبنا اليمني للناشئين بالفوز بقوله: مع أطيب الأماني.

وتقام مساء اليوم الإثنين، الساعة 6:40 دقيقة مباراة بين المنتخب اليمني للناشئين مع نظيرة السعودي للفوز بالكأس.