المشهد اليمني الأول

حسين العزي: لا قلق على منتخبنا الا من ضغط المرتزقة وفي حالة الخسارة لزاما علينا تأديب المرتزقة

علق نائب وزير الخارجية، الإستاذ حسين العزي، اليوم الإثنين، عن مباراة المنتخب اليمني للناشئين مع المنتخب السعودي.

وقال العزي في تغريدة له بتويتر: لا قلق على منتخبنا الا من المرتزقة فهم فقط وفقط من قد يضغطوا عليهم لهثا وراء المراضاة.

وأكد العزي: لذلك لن نعترف بخسارة منتخبنا على الاطلاق وفي حال خسروا سيكون لزاما علينا تأديب المرتزقة بشكل غير مسبوق، يفهموها من الان

وكان وجه العزي رسالة الى المنتخب اليمني للناشئين في تغريده له بتويتر قائلاً: إلى منتخبنا البطل: اليوم يومكم.. قلوبنا معكم والله معكم، وشعبنا معكم وجيشنا واللجان معكم، فهزوا الشباك، وسددوا الأهداف وعودوا بالفوز.

واختتم العزي رسالته بأطيب التمني لمنتخبنا اليمني للناشئين بالفوز بقوله: مع أطيب الأماني.

وتقام مساء اليوم الإثنين، الساعة 6:40 دقيقة مباراة بين المنتخب اليمني للناشئين مع نظيرة السعودي للفوز بالكأس.