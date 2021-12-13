المشهد اليمني الأول

يتسأل الكثير حول موعد المباراة النهائية لبطولة ناشئي غرب آسيا بين اليمن والسعودية، والقنوات التي ستقوم بنقلها مجاناً والبث المباشر عبر الانترنت .

وتأهل منتخب اليمن إلى المباراة النهائية لمواجهة السعودية بعد فوزه على منتخب سوريا بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل

وتقام مباراة اليمن والسعودية يوم الإثنين 13 كانون الأول (ديسمبر) 2021 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت دمشق والقاهرة والسابعة إلا ربع بتوقيت السعودية والثامنة إلا ربع بتوقيت الإمارات 6:45 م بتوقيت اليمن .

وستنقل المباراة قناة اليمن اليوم اليمنية وقناة السعيدة ، كما ستنقل قناة السعيدة المباراة ببث مباشر عبر صفحتها إلى جانب القناة ويمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة اليمن والسعودية عبر الانترنت من خلال النقر هنا .

تنقل مباراة اليمن والسعودية على قناة “KSA Sports HD1” وعلى قناة أبو ظبي الرياضية الأولى “AD Sports HD1” وعلى قناة العراقية الرياضية.

كما ستقوم قناة العراقية الرياضية بنقل البطولة على اليوتيوب إلى جانب قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب أيضا ً

من جانبه، كتب معلق قناة بي ان سبورت الرياضية حسن العيدروس قبل قليل منشور عن مباراة اليمن والسعودية، مؤكدا انها عند اليمنيين اهم من ليالي دوري ابطال اوروبا.

ونشر العيدروس الذي يعتبر ضمن نخبة المعلقين في القنوات، وهو يمني حضرمي في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الاتي:

“في اليمن هذا اليوم أهم من ليالي دوري الأبطال ، ونهائيات البطولات الكبرى، مباراة نهائي بطولة غرب اسيا للناشئين يزيح مشهد الحرب والمأساة من الصدارة، ليتصدر حديث الشارع في مختلف المحافظات اليمنية، كل التوفيق لناشئينا وبإذن الله فائزين”.